Újabb élő showhoz érkezett a Dancing with the Stars amelyben Hegyes Berci és párja, Mihályfi Luca szinte szárnyal. Múlt héten ismét egy elképesztő produkciót mutattak be, ahol megkapták a műsor idei első tíz pontját. Újabb bejegyzést tett közzé instagramján, amiből sejthetjük, hogy ma is érdemes a TV képernyők elé ülnünk.