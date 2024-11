Dancing with the Stars 1 órája

Gőzerővel készülnek Hegyes Berciék a hatodik élő showra

Veszélyzónába került a Hegyes Berci – Mihályfi Luca páros a Dancing with the Star előző adásában, ígéretük szerint ezúttal is izzani fog a levegő kettejük között.

