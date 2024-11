Hétvégén már a harmadik élő adás ment le a TV2 táncos show-műsorából, a Dancing with the Stars legújabb évadából. Hegyes Berci és Mihályfi Luca Instagramon jelentkeztek be, ahol megköszönték a nézők támogatását.

Forrás: Mihályfi Luca Instagram-oldala