Dancing with the Stars 25 perce

Hegyes Berciék ismét bomba tánccal készülnek

Reméljük tetszett a múlt heti Quick Step produkciónk – kezdte Instagram bejegyzését Hegyes Bertalan. A Dancing with the Stars idei évadának műsorában is színpadra lép a martfűi születésű tehetséges táncos.

Új bejegyzést tett közzé Instagramján Hegyes Berci. A szombati adásban bombasztikus produkciót ígér a táncos. Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: MW archív – A hét tematikája a Video Disco, amiben óriási slágerekre láthattok produkciókat, megidézve a ‘90-es 2000-es évek hangulatát! Mi pedig érkezünk 19:30-kor az eddigi legbombasztikusabb táncunkkal, készüljetek – fogalmazott. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bertalan Hegyes (@hegyesberci) által megosztott bejegyzés