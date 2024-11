Dancing with the Stars 1 órája

Különleges produkcióért volt hálás Hegyes Berci

Nagyon köszönjük – kezdte Instagram bejegyzését Hegyes Bertalan. A Dancing with the Stars idei évadának műsorában is színpadra lép a martfűi születésű tehetséges táncos.

Új bejegyzést tett közzé Instagramján Hegyes Berci. A szombati adásban ugyanis különleges produkciók kerültek terítékre. A Dancing with the Stars harmadik élő show-jában nem csak Berci és Luca táncoltak. Luca édesapja, Mihályfi Balázs is színpadra lépett. Hegyes Berci, Mihányfi Luca és Mihályfi Balázs

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala Hegyes Berci nem csak Lucának és édesapjának köszönte meg az élményt, a követőihez is szólt. – Nektek pedig hálásak vagyunk a rengeteg támogatásért, reméljük hogy tetszett a produkciónk! – fogalmazott. Hozzátette, partnerével már alig várják a következő szombatot. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bertalan Hegyes (@hegyesberci) által megosztott bejegyzés