Látványos elemekkel tarkított produkcióra készül a páros

Kamera vs. élőshow – kezdte Instagram bejegyzését Hegyes Bertalan. A Dancing with the Stars idei évadának műsoriban is színpadra lép a martfűi születésű tehetséges táncos.

Hogy tetszett a kortárs táncunk? – teszi fel a kérdést Hegyes Bertalan Instagram oldalán. Látványos elemekkel tarkított előadásuk egy részéről videófelvétel készült, melyet meg is osztott követőivel. Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: MW archív – Mi beletettünk mindent! Nagyon szépen köszönjük nektek a rengeteg üzenetet, kommentet és támogatást! – fogalmazott. Hozzátette, aki olvassa, kommentben tippelje meg, mi lesz a következő tánc a TV2 Dancing with the Stars műsorban.