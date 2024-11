Az ország 39. leggazdagabb embere tavaly ősszel lett a magyar celebtársadalom tagja, s akkortól vált egycsapásra közismert közszereplő, amikor a TV2 Bachelor – A Nagy Ő című televíziós showműsor 2023-as évadában keresett magának barátnőt. A kozmetikai üzletágban, a körömbizniszben gazdaggá vált Jákob Zoltán november 9-én egy szolnoki divatstúdió vendége volt. A belvárosban leparkoltatott tűzpiros Ferrarijával élénk érdeklődést váltott ki, de például azzal is ráirányult a figyelem, hogy az arra járó gyermekeknek nem is apró és nem is olcsó ajándékokat osztogatott. Ekkor tették fel a dúsgazdag bizniszkirálynak a kérdést: „Nem óhajtja megvenni a szolnoki Tisza Szállót?” Mire érkezett a válasz: „Ha megmutatják, megmondom!”. Jákob Zoltán gondolatai Szolnok felé terelődtek.

Jákob Zoltán gondolatai most elsősorban egy raktártűz körül járhatnak

Forrás: borsonline.hu

Nos, azóta eltelt már jó pár nap, és arra voltunk kíváncsiak, hogy megmutatta-e már valaki a tavalyi Nagy Ő-nek a szolnoki szállodát, és ha igen, úgy megvenné-e?

Tisza Szálló? Raktártűz? Jákob Zoltán gondolatai komoly üzletemberre utalnak

A milliárdos Jákob Zoltánt azonban többszöri keresésünkre sem értük el. Minden bizonnyal az idejét mostanság a kárelhárítás veszi el. Mint ismeretes ugyanis, a minap a Budapest IX. kerületében pusztító tűzvészben porrá égett a cégének egyik raktára. A szépségipari vállalkozó ráadásul külföldön tartózkodott, és még az is elképzelhető, hogy a kinti üzletből még nem tért haza...