Szombat este folytatódott a TV2 táncos showműsora, a Dancing with the Stars. Baranya Dávid és Törőcsik Franciska is színpadra léptek, a páros ezúttal egy tangóval próbálta meggyőzni a közönséget.

Látvános produkcióval rukkoltak előny Baranya Dávidék a Dancing with the Stars legutóbbi adásában

Forrás: Baranya Dávid Instagram-oldala

Küldetésük sikerrel járt, a nézők ugyanis továbbjuttatták őket a következő körbe, amiért ezúttal is közösségi oldalukon mondtak köszönetet.