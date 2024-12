– Ma már nem a kenderesi szakiskolában dolgozom, családi gazdálkodóként paprikát, paradicsomot termelünk, de 30 évig Réka édesapjával, Józseffel együtt tanítottam a középiskolában – mesélte a kenderesi Krokavecz László, Bordás Réka családjának közeli ismerőse. Mint mondta, Rékát kiskorától ismeri, hiszen a sportoló a szemük előtt cseperedett fel.

Krokavecz László és családja folyamatosan követi Bordás Réka pályáját, és családjával együtt szurkolnak neki

Fotó: Daróczi Erzsébet

A kitartást, fegyelmet édesapjától örökölte Bordás Réka

– A sportolást is korán kezdte. Már a kenderesi általános iskolában felfigyeltek tehetségre, és nem volt kérdéses, hogy kézilabdázó lesz, hiszen édesapja is elismert kézilabdás, a magyar válogatottal vb-ezüstérmes és olimpiai 4. helyezett lett. Réka az általános után Debrecenben tanult középiskolában, majd Túrkevén kezdett kézizni és onnan jutott egyre magasabb szintre. A kitartást, fegyelmet édesapjától örökölte. Mindketten tudják, hogy egy élsportolónak nem átlagosak és könnyűek a mindennapjai. Én magam amatőr sportoló vagyok, sokat tanultam kitartásban Bordás Józseftől. Rékára, a kenderesi leányra, élsportolóra családommal együtt nagyon büszkék vagyunk, hiszen ő is bebizonyította sportolóként – ahogy tették ezt már mások is szakmájukban, vagy a művészetben –, hogy egy kis településről indulva is lehet szorgalommal, kitartással és tehetséggel sikereket elérni – hangsúlyozta. Mint elmondta, Réka pályáját folyamatosan követik családjával, és szurkolnak neki.

– A selejtezőket is igyekszünk nézni, reméljük, hogy mint az olimpián, itt is fantasztikus formájának köszönhetően hozza a gólokat majd a magyar női válogatott kézilabdacsapat számára. Ha összefutok az édesapjával az utcán, rögtön a sportról, Rékáról, a kézilabdáról kezdünk el beszélni. A következő találkozásunk alkalmával is lesznek majd örömteli pillanatok, amikor felidézzük az Eb eseményeit – tette hozzá László.