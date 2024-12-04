Bordás Réka édesanyja elárulta, ki a lánya legnagyobb szurkolója – videóval

A magyar válogatott kézilabda meccseit természetesen a kenderesi Bordás Réka családja is végigizgulja. Édesanyja, Bordás Józsefné Eszter is nagyon szurkol a magyar csapatnak.

Bordás Józsefné, Réka anyukája szívből is szurkol a magyar válogatott és lánya sikeréért

Fotó: Daróczi Erzsébet

A magyar válogatott és Réka is sikeresen szerepel

– Nagyon boldog és nagyon büszke vagyok! Úgy gondolom, Réka nagyon nagy utat járt be, és remélem még sok van előtte, hiszen még csak 27 éves. Eddig szuperül szerepeltek a lányok, nagyon jó a gárda, látszik, hogy nagyon egyben vannak, nagyon küzdenek egymásért. Bízom abban, hogy az első hatban benne lesznek, és mennek Bécsbe. De még jobb lenne, ha csillogna is valami, akkor még boldogabbak lennénk – mondta Réka édesanyja, aki minden meccset megnéz. Hozzátette, amióta csak lánya kézilabdázik minden meccsén ott van a család.

– Most az utóbbi időben ugyan előfordult, hogy pár meccs kimaradt, de ha csak tudunk, ott vagyunk és teljes mellszélességgel szurkolunk neki kiskora óta. Kilenc évesen kezdte és mivel ő nem debreceni volt, a hétvégi versenyekre mindig mi vittük-hoztuk. Tehát gyakorlatilag így nőtt fel, hogy mi minden meccsén ott voltunk – emlékezett vissza az édesanya. Mint elmondta, Rékának már kiskorában is rettentő nagy mozgásigénye volt, ezért tanították meg úszni, sokat kerékpároztak, gyalogoltak.

Szivacskézilabdával kezdte, ma a magyar válogatott tagja

– Amikor 9 éves lett, akkor láttam, hogy én ehhez már kevés leszek. Akkor néztünk szét. Túrkevén volt szivacskézilabda, megkerestük őket, így kezdtük el gyakorlatilag a kézilabdát. Túrkevén 12 éves koráig edzett, utána a hetedik-nyolcadikat már úgy járta ki itt Kenderesen, hogy napi szinten ingáztunk Debrecenbe, mert még akkor nem akart beköltözni. Aztán a középiskolát már ott járta, a Csokonai diákjaként, ahol biztosított volt a sport. Imádom mindkét lányomat, nemcsak az elért teljesítményükért, hanem azért is, mert nagyon jó testvérek, soha nem volt rivalizálás köztük. Réka azt szokta nyilatkozni, hogy nővére, Barbi a legnagyobb szurkolója, ő pedig Barbi manöken karrierjét támogatja, úgyhogy nem is kívánhatnék magunknak jobb gyerekeket – hangsúlyozta Eszter. Mint elmondta, Rékával napi szinten tartják a kapcsolatot.