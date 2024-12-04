2024.12.04. 15:05
Bordás Réka édesanyja elárulta, ki a lánya legnagyobb szurkolója – videóval
Folytatódik a kézilabda-Eb, csütörtökön Montenegróval csap össze a magyar válogatott. A kenderesi származású játékos, Bordás Réka édesanyja nagyon büszke lánya, és a magyar válogatott sikereire, Bordás Józsefné azt is elárulta hírportálunknak, ki a lánya legnagyobb szurkolója.
A magyar válogatott kézilabda meccseit természetesen a kenderesi Bordás Réka családja is végigizgulja. Édesanyja, Bordás Józsefné Eszter is nagyon szurkol a magyar csapatnak.
A magyar válogatott és Réka is sikeresen szerepel
– Nagyon boldog és nagyon büszke vagyok! Úgy gondolom, Réka nagyon nagy utat járt be, és remélem még sok van előtte, hiszen még csak 27 éves. Eddig szuperül szerepeltek a lányok, nagyon jó a gárda, látszik, hogy nagyon egyben vannak, nagyon küzdenek egymásért. Bízom abban, hogy az első hatban benne lesznek, és mennek Bécsbe. De még jobb lenne, ha csillogna is valami, akkor még boldogabbak lennénk – mondta Réka édesanyja, aki minden meccset megnéz. Hozzátette, amióta csak lánya kézilabdázik minden meccsén ott van a család.
– Most az utóbbi időben ugyan előfordult, hogy pár meccs kimaradt, de ha csak tudunk, ott vagyunk és teljes mellszélességgel szurkolunk neki kiskora óta. Kilenc évesen kezdte és mivel ő nem debreceni volt, a hétvégi versenyekre mindig mi vittük-hoztuk. Tehát gyakorlatilag így nőtt fel, hogy mi minden meccsén ott voltunk – emlékezett vissza az édesanya. Mint elmondta, Rékának már kiskorában is rettentő nagy mozgásigénye volt, ezért tanították meg úszni, sokat kerékpároztak, gyalogoltak.
Szivacskézilabdával kezdte, ma a magyar válogatott tagja
– Amikor 9 éves lett, akkor láttam, hogy én ehhez már kevés leszek. Akkor néztünk szét. Túrkevén volt szivacskézilabda, megkerestük őket, így kezdtük el gyakorlatilag a kézilabdát. Túrkevén 12 éves koráig edzett, utána a hetedik-nyolcadikat már úgy járta ki itt Kenderesen, hogy napi szinten ingáztunk Debrecenbe, mert még akkor nem akart beköltözni. Aztán a középiskolát már ott járta, a Csokonai diákjaként, ahol biztosított volt a sport. Imádom mindkét lányomat, nemcsak az elért teljesítményükért, hanem azért is, mert nagyon jó testvérek, soha nem volt rivalizálás köztük. Réka azt szokta nyilatkozni, hogy nővére, Barbi a legnagyobb szurkolója, ő pedig Barbi manöken karrierjét támogatja, úgyhogy nem is kívánhatnék magunknak jobb gyerekeket – hangsúlyozta Eszter. Mint elmondta, Rékával napi szinten tartják a kapcsolatot.
– Amikor a válogatottnál van, az egy teljesen más helyzet, olyankor ritkábban beszélünk, hiszen akkor csak a válogatottra koncentrál. Ám ha van rá lehetősége, egy kis szabadidő, akkor megcsörget bennünket. Pár biztató sort szoktunk írni neki meccs előtt, utána pedig egy kis buzdítást, például hogy ügyes voltál, büszkék vagyunk rád! Aztán a hétköznapokba visszatérve újra folyamatosan beszélünk – tette hozzá az anyuka.