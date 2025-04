Martfűn bukkant fel Bruce Lee neve – nem akárhogyan

A filmjei gyerekkorom óta kísérnek, mindig is tetszett, hogy mennyire tudatosan építette önmagát, és hogy nemcsak az ereje, hanem a bölcsessége is jelen volt a vásznon. Tudom, hogy működik itt Martfűn harcművészeti klub, ezért is örülök annak, hogy egy ilyen figura kapott emléktáblát. Úgy hallottam, az avatás elég szép ünnepség volt, a Művelődési Központban tartották. Szerintem ez egy remek üzenet a fiataloknak is.