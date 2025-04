Jákob Zoli egy 1000 lóerős szörnyeteget vásárolt – videóval

Jákob Zoli autógyűjteménye ismét egy különleges modellel gazdagodott. A hartai milliárdos nemrég vette át a vadonatúj Ferrari SF90 Spider típusú autóját. Ez a jármű nemcsak az olasz autógyártás csúcsa, hanem a hibrid szuperautók korszakának is meghatározó szereplője.

Egy Ferrari SF90 Spiderrel lett gazdagabb Jákob Zoli

Forrás: Ripost

A Baon.hu értesülése szerint korábban egy Lamborghini Revuelto is kiszemeltje volt, ám az végül nem hozzá, hanem egy másik vevőhöz került.

Jákob Zoli új Ferrari-ja 2,5 másodperc alatt gyorsul nulláról 100-ra

A Ferrari SF90 Spider a maranellóiak első sorozatgyártásban készült plug-in hibrid kabrió modellje. A 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorhoz három elektromos egység társul, így az autó összteljesítménye eléri az 1000 lóerőt. Ennek köszönhetően az SF90 Spider 0-ról 100 km/órára mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig eléri a 340 km/órát.

A Ferrari SF90 Spider ára felszereltségtől függően akár a 280 millió forintot is elérheti, de ez nem jelent kihívást a tehetős üzletember számára, aki mindig is nyíltan vállalta rajongását a gyors és ritka autók iránt.

Az üzletember az csomagtartót nézegetve humorosan megjegyezte:

Hát, az ajándékokat majd begyömöszöljük.

Jákob Zoltán tavaly novemberben a szolnokiakat is meglepte, amikor megható pillanatoknak is tanúi lehetettek a járókelők: különleges meglepetéssel, egy PS5 játékkonzollal ajándékozott meg egy rollerező kisfiút. Az üzletember akkor egy zártkörű előadásra érkezett a vármegyeszékhelyre, tűzpiros Ferrariját pedig többen is észrevették a belvárosban.

A sokak számára a Nagy Ő-ként ismert milliárdos neve legutóbb az eladósorba került Tisza Szálló kapcsán merült fel. Először a szolnoki vendégeskedése alatt vetődött fel, hogy az üzletember akár az évek óta lepukkant, mára „üzemen kívüli” városi szimbólumot, a méltatlanul elhanyagolt Tisza Szállót is megvehetné. Ez ügyben azonban nem adott egyértelmű választ a kérdésünkre.