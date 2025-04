Egy törmelékben kutató gimnazista bukkant a kincsre, óriási felfedezést tett a miklósi gyűjtő

A múlt tovább él

A gyűjtő nemcsak megőrizni szeretné ezeket a tárgyakat, hanem átadni is. A célja, hogy a jövő generációi is lássák, hogyan formálta a háború az emberek sorsát, még egy egyszerű sisak által is. A tárgyakból olvashatóvá válik az elfeledett történelem, a katonák félelme, a túlélők leleményessége, a hétköznapok kétségbeesett újrakezdése.

Szeretném, ha ezek a darabok nem tűnnének el nyomtalanul. Mert ez is történelem. A jövő generációinak is tudniuk kell, hogyan ért véget egy háború, milyen új életet kaptak a fegyverekből lett használati tárgyak.

Emlékmentés vagy megszállottság?

A kincskeresés története nem feltétlenül a romantikus kalandoké. Inkább csendes, kitartó figyelem. Molnár Sándor szenvedélye is ebben rejlik, nemcsak tárgyakat gyűjt, hanem sorsokat ment át. Az ő története pedig éppen annyira értékes, mint a sisakok, amelyeket hazavitt.