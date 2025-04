Kis Grófo zenéje nemzetközi figyelmet kapott – egy TikTok-sztár is reagált rá

Kis Grófo mulatós slágere nemzetközi figyelmet kapott, miután egy népszerű TikTok-tartalomgyártó, Samuel Tago reagált rá egy videójában.

Kis Grófo Forrás: MW archív

Híres TikToker reagált Kis Grófo dalára

Samuel Tago a samueltagomusic néven ismert a TikTok közösségében, ahol zenei reakcióvideóiról híres. A kommentekben érkező kérések alapján hallgat meg különféle dalokat a világ minden tájáról, és osztja meg őszinte reakcióit. Egy követője ajánlotta neki Kis Grófo dalát azzal a megjegyzéssel: „Please this song is very good: Kis Gróf No roxa áj.” A videó hamar népszerű lett: több mint 27 ezer kedvelést, 1100 hozzászólást és több ezer megosztást gyűjtött össze.

A kommentmezőben a magyar közönség azonnal megmozdult – sokan jelezték, hogy büszkék arra, hogy a hazai zene ilyen formában eljut más országokba is. Több hozzászóló magyar zászlókkal, lelkes üzenetekkel jelezte jelenlétét, és volt, aki így írt: „Ilyenkor magyarok ide, de egyik se írja, hogy helyes c.”

Samuel Tago profilja szerint a TikTokon közel 30 ezer kedveléssel rendelkezik, és követőtábora folyamatosan növekszik. Tartalmaiban a világ különféle zenéire reagál, és gyakran fedez fel olyan előadókat, akik máskülönben talán nem kerülnének nemzetközi reflektorfénybe. Kis Grófo zenéje is ennek köszönhetően kapott most új lendületet a platformon.

Kis Grófo, polgári nevén Kozák László, a magyar mulatós stílus egyik megkerülhetetlen alakja. Szolnoki kötődésű előadóként több sláger fűződik a nevéhez, és a „bulibáró” stílusa generációkon átívelően népszerű. Nemrég a festészet iránti szenvedélyét is megmutatta egy új videóklipjében – ezzel is jelezve, hogy művészi oldalának újabb dimenzióit kívánja bemutatni.

Samuel Tago videója remek példája annak, hogy a TikTok milyen hatással lehet a zenei világra, és miként hozhatja közelebb egymáshoz a különböző kultúrák előadóit és hallgatóit. Ha így folytatódik, könnyen lehet, hogy Kis Grófo dalai hamarosan még több nemzetközi rajongót szereznek maguknak.