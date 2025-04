Alig hogy kiásták a rejtélyes szolnoki szobrot, valaki ijesztő bizonyítékot mutatott be

A női szobor torzója, melyet húsvéthétfőn Szolnok szélén találtak, nem engedi nyugodni a várost. A munkát azonnal leállították, a különös lelet fotója futótűzként terjedt el a közösségi oldalakon.

A női szobor a Nerfeld-palota egyik homlokzati dísze volt, majd egy magánkertben került

Forrás: Beküldött fotó

Most egy újabb felvétel is előkerült, mely egy ijesztő lehetőséget tárt a szolnokiak elé. A fotón egy egykori kerti szobor látható – kísértetiesen hasonló a most megtalált torzóhoz. A kép szerint a szobor eredetileg a legendás Nerfeld-palota homlokzatát díszítette, mielőtt az épület 1969-ben egy tűzeset következtében súlyos károkat szenvedett, majd lebontották.

Egy női szobor rejtélye

A Nerfeld-palota homlokzati szobrainak alkotója sajnos nem ismert. Az épületet Szende Andor tervezte 1929-ben, a kivitelezést a Stabil Építési Rt. végezte, de a homlokzati díszítőelemek készítőjéről nem maradt fenn dokumentáció.

A palota lebontása után a szobrok sorsa jórészt homályba veszett, ám néhány darabot sikerült megmenteni, és magánkertekben helyeztek el.

A feltételezések szerint a most előkerült torzó talán ugyanaz a nőalak, amelyet a bontás után egy kertbe állítottak. A párhuzam nem zárható ki: a formák, a testtartás és az arányok mind erősítik a gyanút. Ha így van, a szobor a Nerfeld-palota homlokzatáról származhatott, megmenekült a bontás után, később azonban ismét nyomtalanul eltűnt. Most úgy tűnik, újra felszínre került – szó szerint. De, hogy hogyan jutott onnan ide, és mi történt vele az eltelt évtizedek során, arra egyenlőre nincs válasz. Az viszont szinte biztos, hogy ijesztő dolgok történhettek vele, mire a megtalálás helyére került, megcsonkított állapotban.

A torzó az egykori Nerfeld-palota homolokzatát díszíthette

Szende Andor tervei alapján 1929-ben épült meg a neobarokk stílusú Nerfeld-palota, amely hosszú évtizedekig meghatározó eleme volt Szolnok városképének. Az ifjabb Nerfeld Ferenc által alapított bank, a földszinti üzletek, a bérlakások és maga az épület is történetek százait őrizte.

Az 1969. április 11-én bekövetkezett tűzvész után éveken át állványzatok takarták el a megsérült épületet, majd végül teljesen lebontották. A helyén a nyolcvanas évek végén az Árkád-saroképület épült fel.