Egy rejtélyes, megcsonkított szobrot fordítottak ki a földből Szolnokon, rögtön leállították a munkát

A közösségi oldalak múltidéző csoportjaiban hamar viták alakultak ki:

néhányan biztosak abban, hogy a Nerfeld-palotából származik a torzó;

mások szerint síremlékként vagy egy kert díszeként is szolgálhatott.

Volt, aki szerint csupán egy jobb napokat látott műkő másolat, amit évtizedekkel ezelőtt egyszerűen kidobtak.

Az ügy most már hivatalos úton is folytatódik, a múzeum várja a lelet bejelentését, hogy megkezdődhessen az azonosítás. A szobor új élete éppen most kezdődik, és lehet, hogy Szolnok egy fontos darabját találta meg – épp csak egy női fej hiányzik hozzá, hogy története egésszé váljon.