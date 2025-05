Nem spórolt az öniróniával: hatalmas sikert aratott a közkedvelt sztár a szolnoki fellépésén

Április 30-án este a szolnoki városi művelődési központ közönsége ismét megtapasztalhatta, milyen, amikor a humor és az önreflexió találkozik a színpadon. Csányi Sándor „Hogyan értsük félre a nőket?” című egyszemélyes előadásával érkezett a megyeszékhelyre, és – nem meglepő módon – ezúttal is telt ház fogadta.

Csányi Sándor Szolnokot is meghódította

Fotó: Marton Szilvia / Forrás: Origo

Az ismert színész már korábban is járt a Jászkunságban ezzel a produkcióval: legutóbb április elején Kenderesen lépett fel, ahol szintén nagy sikert aratott.

Humoros, mégis elgondolkodtató történetek

Az előadás könnyed stílusban, mégis elgondolkodtató módon járja körül a férfi-női kommunikáció nehézségeit. Csányi saját tapasztalataira és humoros élethelyzetekre építve mutatja be, hogyan értelmezik gyakran félre a férfiak a női megnyilvánulásokat – legyen szó egy hangsúlyról, egy pillantásról vagy egy elhangzott „semmi baj”-ról, mely valójában sokkal többet jelent. A közönség nevetése és reakciói egyértelműen jelezték: sokan magukra ismertek az elmesélt történetekben.

A közvetlenség varázsa: mintha mindenkinek szólna

Az este különlegességét az is fokozta, hogy a színész nem csupán előadóként, hanem történetmesélőként is közel hozta magát a közönséghez. Az apró gesztusok, színpadi improvizációk és a közvetlen hangvétel miatt a nézők úgy érezhették, mintha egy baráti beszélgetés részesei lennének.

A Jászkunság nem ismeretlen terep Csányi Sándor számára

A színész nem először jár Szolnokon, és a közönség ezúttal is nagy szeretettel fogadta. Az este végén hosszú taps és vastaps jelezte a közönség elismerését. Az előadás sikere arra is rámutat: az öniróniával átitatott őszinteség és az emberi kapcsolatok iránti kíváncsiság időtlen téma.

Nem érdemes lemaradni a következő alkalomról

Aki most lemaradt, annak érdemes figyelni a további előadásokat is – Csányi Sándor ugyanis országos turné keretében viszi színre ezt az egyedülálló darabot, és a jövőben újra visszatérhet a vármegyébe – akár más településekre is, hiszen mindenhol telt ház várja. Az előadás friss, aktuális, mégis időtálló témákat dolgoz fel, így azok számára is izgalmas élményt nyújt, akik már látták. A közvetlen hangvétel és a valódi emberi helyzetek bemutatása miatt sokan többször is visszatérnek.