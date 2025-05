Celebfigyelő 1 órája

Futóedzőként a csúcsra ért, de amit utána mondott, mindenkit megérintett

Debreczeni Dóra áprilisa nemcsak eredményekben volt gazdag, hanem lélekemelő pillanatokban is. A futás, a barátok, a család és a sikerek mind hozzájárultak ahhoz, hogy újra megtalálja az útját és ez a történet most másokat is motiválhat.

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Az április különleges hónap volt Debreczeni Dóra számára. Egy hónap, amely nemcsak futósikerekben, hanem lelki feltöltődésben is bővelkedett. A Just Clear rendezvényen az év futóedzője díjat vehette át, majd a Vivicittá félmaratonon női triójuk a dobogó legfelső fokára állhatott. Emellett Horvátország napsütése és barátai társasága új energiákat adott neki, hogy Londonban ismét teljesítsen egy maratont. Tele vagyok hálával, szeretettel, és most úgy érzem: minden a helyére került – írta Instagram-posztjában. Dóra története bizonyítja, hogy ha szenvedéllyel élünk, az élet visszaadja a legszebb formában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Debreczeni Dóra (@debreczenidora) által megosztott bejegyzés