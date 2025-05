A Nagy Duett elődöntője előtt Hegyes Berci olyan oldalát mutatta meg, amit eddig kevesen láthattak

Ahogy közeledik a TV2 népszerű műsorának, A Nagy Duett-nek elődöntője, úgy fokozódik a feszültség is a versenyzők körül. Hegyes Berci egy művészien megkomponált fekete-fehér fotóval lepte meg követőit az Instagramon, amelyen egy zongora mögött ülve látható, figyelme teljesen a zenére összpontosítva. A kép stílusa és hangulata azonnal elnyerte a rajongók tetszését, és sokan már most biztosra veszik, hogy a következő adásban is lenyűgöző produkcióra számíthatunk tőle. Az elődöntő tehát nemcsak a zene, hanem az érzelmek csúcspontja is lesz.