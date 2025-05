„Csak egymásnak” – kiderült Hegyes Berciék színpadi titka a Nagy Duettben

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Nagy Duett fináléjára készülnek, és ezen apropóból most elárulták azt a meghitt szokást, ami minden egyes fellépésük előtt erőt ad nekik.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a döntőre készülnek

Fotó: TV2 Play

A táncosként ismert Hegyes Berci ezúttal nem a parketten, hanem mikrofon mögött bizonyítja tehetségét. Ráadásul nem is akárkivel: szerelmével, Mihályfi Lucával énekel hétről hétre a Nagy Duett színpadán – és egyre közelebb kerülnek a végső győzelemhez.

Berci a Margitszigeti Színház sajtótájékoztatóján mesélt a döntő előtti izgalmakról, és arról is, hogy ebben a műsorban most ő a tanítvány.

A Dancingben Lucát kellett nyugtatnom, most ő támogat engem. De nem neki akarok megfelelni, hanem saját magamnak

– mondta.

A páros közti harmónia nem csak a színpadon működik – a titkuk egy apró, de annál bensőségesebb gesztus:

Fellépés előtt Luca mindig a szemembe néz, megölel, és azt mondja: Csak nekem énekelj, mintha otthon lennénk. Ez mindig megnyugtat.

Hegyes Berci: nem a hang számít

Berci szerint a Nagy Duettben nem a legtökéletesebb hang számít, hanem az, ki tud valódi élményt nyújtani.

Ez egy show, nem verseny. Ha élvezik, amit csinálunk, az már győzelem.

A vasárnapi fináléban minden eldől. Ők ketten – mint mindig – most is egymásért, és talán most már a trófeáért is énekelnek.