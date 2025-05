Szoboszlai Dominik aláírt mezét is licitre bocsátották egy súlyosan beteg kisfiú gyógyulásáért

Ágoston gyógyulása nemcsak a család, hanem egy egész közösség története lett. A 10 hónapos noszvaji kisfiú egy ritka, agresszív leukémiával küzd, és az egyetlen esélye az életre egy Amerikában elérhető immunterápia több mint 1,2 millió dollár értékben. Ez az összeg első hallásra felfoghatatlannak tűnt, és hosszú napokig valóban úgy is tűnt, hogy elérhetetlen. De a példátlan összefogásnak köszönhetően – melyhez Szoboszlai Dominik és felesége is csatlakozott – végre megcsillant a remény.

A tíz hónapos Ágoston gyógyulásáért egy ország fogott össze. Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Dorka is az összefogás mellé állt

Az eddigi küzdelem eredményeként több mint 460 millió forint, azaz 1,21 millió dollár gyűlt össze. Egy egész ország – több mint 31 ezer ember és 46 cég – állt össze, hogy egy kisfiú élhessen. De a támogatásnak itt nincs vége. A gyűjtés utolsó napjaiban még egy különleges licit is elindult – egy olyan tárggyal, melyhez magyarok tízezrei kötődnek.

Ágoston gyógyulása érdekében licitre bocsátották Szoboszlai Dominik aláírt Liverpool-meccsmezét

Szoboszlai Dominik meze Ágoston gyógyulásáért kelt el

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik aláírt Liverpool-meccsmezt is licitre bocsátották – ez a relikvia nem mástól származik, mint a focista feleségétől, Buzsik Borkától.

Ez most sokkal többről szólt, mint futball. Egy kisfiú életéről. Örülök, hogy részesei lehettünk ennek az összefogásnak – üzente a felajánló.

Gödörből a csúcsra – de az út nem ért véget

A kampány lején a szülők kétségbeesetten próbálták eljuttatni a kisfiú történetét új emberekhez, de a közösségi oldalak algoritmusai rendre ugyanazokhoz a követőkhöz juttatták el a posztokat. Két nap alatt a célösszeg mindössze öt gyűlt össze, miközben ennél jóval gyorsabb haladásra lett volna szükség.

Gödörben vagyunk

– írták a kisfiú szülei. És valóban, úgy érezték, a segítségkérésük falakba ütközik. Mégis, valami megmozdult. A segítségkérés célba ért, több ezer ember nemcsak megosztotta a posztokat, de hívta is az ismerőseit, üzeneteket küldött, csoportokban terjesztette a hírt. Ágostonnak a Jászkunságan is rengetegen szorítanak, több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei helyi Facebook-csoportban is megosztották az emberek a felhívást.