A szomorú szamuráj újra Szolnokon koncertezett, óriási bulit csapott – videóval

A szolnoki majális színpada a Tisza partján felállított rendezvénytéren kapott helyet, ahol egész nap kulturális programok, családi játékok, kirakodóvásár és gasztronómiai élmények várták a kilátogatókat.

Kozsó koncertje rázta fel a szolnoki majális közönségét

Fotó: Beküldött

A délutáni órákban aztán a 90-es évek egyik legismertebb popikonja, Kozsó lépett színpadra, aki zenekarával, az Ámokfutókkal hatalmas sikereket ért el annak idején.

Kozsó – polgári nevén Kocsor Zsolt – dalszerzőként, énekesként és producerként is jelentős nyomot hagyott a hazai könnyűzenei életben. Legismertebb slágerei, mint az „A hold dala”, a „Szomorú szamuráj” vagy a „Meghalok egy csókodért” ma is sokak fülében ott csengenek. A koncerten ezeket a klasszikusokat is hallhatta a közönség.