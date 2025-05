Botrány a Tisza Szállónál: olyan dolgot tett a rejtélyes idegen, amiről az egész város azóta is beszél

Egyre több a felháborodott komment egy fotó alatt az egyik nyilvános Facebook-csoportban, amelyen egy fiatal fekszik a Tisza Szálló oldalában található, jelenleg nem üzemelő falikút vízgyűjtő medencéjében. A vármegyeszékhely legidősebb és legmélyebb artézi közkifolyója nemcsak történeti emlék, hanem sokáig a szolnokiak egyik fontos vízvételi lehetősége is volt. A városlakók sorban álltak az épületnél, hogy megmerítsék kannáikat a legkedveltebb gyógyvízéből.

A Tisza Szálló artézi falikútja

Fotó: Nagy Balázs

A Tisza Szálló közkedvelt falikútja előtt egykoron hosszú sorok álltak

A falikút a Tisza Szálló oldalában található – annál az épületnél, amely egykor a város társadalmi és kulturális életének központja volt. A patinás szálló a Tisza–parti város ikonikus helyszíne, az elmúlt évtizedekben viszont állapota jelentősen leromlott, akárcsak az épület oldalán található közkifolyóé.

Szolnok emblematikus kútja volt

– írta egy kommentelő.

Más így fogalmazott:

és hol van a közrendészet?

Többen nemcsak a közízlést és a tisztelet hiányát rótták fel, hanem az ismeretlen testi épsége miatt is aggódtak.

A fotó mindenesetre újra reflektorfénybe helyezte a műemlék sorsát, és közéleti vitát indított arról is, hogyan bánunk történelmi jelentőségű városi tereinkkel, és hol húzódnak a határok az önkifejezés és a közösségi értékek között.

A Tisza Szálló és az artézi kút neve máig nosztalgiát ébreszt sok szolnokiban. Az 1928-ban megnyílt szálló évtizedeken át a város társadalmi elitjének találkozóhelye volt: bálokat, kulturális esteket, orvoskonferenciákat, író–olvasó találkozókat rendeztek benne. A hozzá kapcsolódó gyógyvízre épített fürdőélet szintén meghatározó szerepet játszott a város arculatában. A falikút vize sokáig gyógyhatásúként volt nyilvántartva, és bár jelenleg nem üzemel, a jelentősége még mindig elevenen él a helyiek emlékezetében.

Ezért is különösen érzékenyen érinti a szolnokiakat, ha egy ilyen jelkép – még ha nem is működik – a közösségi média szereplése révén nem a méltósága szerint, hanem pózolás díszleteként jelenik meg. A fotó alatt a kommentszekcióban már most felmerült, hogy vajon történik–e bármilyen hivatalos lépés az ügyben.