Détár Enikő igazi energiabombaként robban be a nyárba

Détár Enikőt egy igazi energiabombaként ismerhette meg az egész ország. Szinte alig tud megállni, folyamatosan fellépésekre jár, színházi szerepek vállal, miközben aktívan sportol és gyereket nevel.

Détár Enikő idén nyáron is hasít a DIVÁK produkciójával

Forrás: Détár Enikő Facebook-oldala

Détár Enikő egész nyáron dolgozik

Ugyan a színházi évad véget ért a nyárra, de ez nem azt jelenti, hogy a kevesebb is a munka – nyilatkozta Enikő az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában. A Madách Színházban 29 MAMMA MIA! előadással kápráztatja el a nagyérdeműt, Ladinek Judittal karöltve. A magyar sztár azt is elárulta, 550 előadáson van már túl ezzel a produkcióval, ugyanis még 2011 válogatták be Tanya szerepére.

A MAMMA MIA! mellett a „Mindenki engem akar!” angol vígjátékban is szerepel a színésznő, s mellyel az egész országot bejárja, valamint ahogy szokott lenni, egész nyáron hasít a DÍVÁK előadásaival is.

Munkái mellett nem igazán jut idő a pihenésre, mindössze három nap szabadságot vett ki, viszont azt igen tartalmasan tette, ugyanis családja körében tölthette ezeket a napokat.

Ám fáradság egyáltalán nem látszódik Détár Enikőn, ugyanis aktívan sportol, hogy bírja irammal a rengeteg felkérést. Így ennek, családja és munkatársai támogatásával, a közönség lelkesítő vastapsaival, és persze profizmusának köszönhetően, biztosak lehetünk benne, hogy még sok nyáron át láthatjuk fellépései során.