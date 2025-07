Judy a Távol-Keleten valósítja meg álmait

Magas épületekről, szemkápráztató fényekről, lenyűgöző látványvilágról adott hírt Judy a napokban Instagram oldalán.

Judy a fények varázslatos ölelésében

Forrás: Judy Instagram-oldala

Judy Ázsiában valósítja meg álmait

A kínai Kanton városa már a hotel ablakából elvarázsolta a Groovehouse énekesnőjét.

– Mintha egy másik világ tárult volna elénk – árulta el Judy. A kíváncsiság azonnal magával ragadta őt és a családját, nem tétlenkedtek, felfedezték a várost, ahol közvetlen, barátságos emberekkel találkoztak és ismerkedtek meg.

Később volt szerencséjük kipróbálni a helyi konyhát is, melynek alkalmával megismerkedtek a kínai kultúra sajátos momentumával: az étkezés során használt tányérok, evőeszközök rituális megtisztításával.

Judy azt is elárulta, utazásuk nem céltalanul valósult meg, a munka is része volt a Kínába történt kiruccanásnak, ám hogy pontosan mit is terveznek, azt egyenlőre még csak röviden írta le az énekesnő: HopCity – egy álom, mely nem csak az övék.