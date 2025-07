Extrém helyzetből jelentkezett be Sápi Vivien

Boxkesztyűt húz, körbeutazza a világot, vagy éppen a paintball pályán villog. Számos izgalmas és extrém helyen mutatta már meg magát a Jászapátiból származó influenszer, Sápi Vivien. Most viszont olyan környezetben láthattuk, amiben még sohasem.

Sápi Vivien izgatottan várta a felszállást

Forrás: Sápi Vivien Instagram-oldala

Sápi Vivien extrém helyzetben

– Tudtátok, hogy létezik extrém műrepülés helikopterrel? – tette fel a kérdést követőinek Vivi. Nem hiába, ugyanis egyik nagy vágyát válthatta valóra azzal, hogy ő maga próbálhatta ki, milyen élmény extrém módon manőverezni az égen egy helikopterrel. Ahogy a népszerű influenszer is állítja, mindent csinált már, de ez tartozik az egyik legmenőbb dolgok közé, amit valaha tett.

Ahogy a képen is látszik, Vivi egyáltalán nem félt. Miért is kellett volna, hisz helikopter egy igazán tapasztalt pilóta vezette, Imreh Lajos, azaz „Lujó” a HeliForce főpilótája és ügyvezető igazgatója, aki a fizika törvényeit meghazudtolva mutatta meg, mit is tud egy MI2-es helikopter.