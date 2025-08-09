5 órája
Nem akárhol tűnt fel a világhírű internetes sztár, rengetegen felismerték a jászsági fesztiválon
Arató András, „Hide the Pain Harold”-ként vált világszerte ismertté, ezúttal pedig a jászberényi Csángó Fesztiválon tűnt fel a keserédes arckifejezéséről elhíresült internetes sztár.
Nyugdíjas villamosmérnökből vált internetes ikonná Arató András, aki jellegzetes arckifejezésével néhány éve végigtarolta a világhálót. Most a jászkunság egyik legnagyobb fesztiválján is találkozhattak vele a kilátogatók.
A „Hide the Pain Harold”, azaz nyers fordításban a „Rejtsd el a fájdalmat, Harold” mém 2011 körül kezdett el terjedni, ám az alapot adó fotók már korábban elkészültek. Arató András modellként vállalt egy stockfotó-sorozatot, azaz olyan képekhez adta az arcát, amit az interneten bárki szabadon felhasználhat.
Futótűzként terjedtek Arató András fotói
A mémkészítők fantáziája azonban szárnyi kezdett, képekhez kezdték el használni a keserédes arckifejezést, amely feliratai valamilyen belső szenvedést vagy kényelmetlen helyzetet ábrázoltak mosoly mögé rejtve.
A mémek az elmúlt bő évtizedben a világ összes pontjára eljutottak, ezzel pedig a történelem egyik legismertebb arcává tették Arató Andrásét. A jászberényi Csángó Fesztiválon ezúttal két hölgy társaságában kapták lencsevégre a világsztárt.
