Nem akárhol tűnt fel a világhírű internetes sztár, rengetegen felismerték a jászsági fesztiválon

Nyugdíjas villamosmérnökből vált internetes ikonná Arató András, aki jellegzetes arckifejezésével néhány éve végigtarolta a világhálót. Most a jászkunság egyik legnagyobb fesztiválján is találkozhattak vele a kilátogatók.

Arató András (középen), azaz Hide the Pain Harold a jászberényi Csángó Fesztiválon is feltűnt

Forrás: Arató András Faceook-oldala

A „Hide the Pain Harold”, azaz nyers fordításban a „Rejtsd el a fájdalmat, Harold” mém 2011 körül kezdett el terjedni, ám az alapot adó fotók már korábban elkészültek. Arató András modellként vállalt egy stockfotó-sorozatot, azaz olyan képekhez adta az arcát, amit az interneten bárki szabadon felhasználhat.

Futótűzként terjedtek Arató András fotói

A mémkészítők fantáziája azonban szárnyi kezdett, képekhez kezdték el használni a keserédes arckifejezést, amely feliratai valamilyen belső szenvedést vagy kényelmetlen helyzetet ábrázoltak mosoly mögé rejtve.

A mémek az elmúlt bő évtizedben a világ összes pontjára eljutottak, ezzel pedig a történelem egyik legismertebb arcává tették Arató Andrásét. A jászberényi Csángó Fesztiválon ezúttal két hölgy társaságában kapták lencsevégre a világsztárt.