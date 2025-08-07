augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

34 perce

Felhők között tartotta edzését Debreczeni Dóra

Címkék#celebfigyelés#Debreczeni Dóra#torna#edzés

Azt már tudjuk, hogy a szolnoki futónő extrémebbnél extrémebb környezetben szeret futni. Most azonban nem csak saját testét edzette meg, Debreczeni Dóra másokat is megmozgatott, méghozzá gyönyörű látkép előtt.

Dobos Zsófia Tünde

Nemrégen még azt láthattuk, hogy Debreczeni Dóra a svájci Alpokban vesz részt egy edzőtáborban, 8.600 szintemelkedéssel teszi meg a távokat, rekordokat döntve, önmagát legyőzve, futva. Most azonban már egy felhőkarcoló tetején láthatjuk, ahol hatalmas lelkesedéssel tartotta meg edzését.

Debreczeni Dóra itthon tart edzést
Én idő a svájci Alpokban – különleges táborban vett részt Debreczeni Dóra
Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Felhőkarcolóra cserélte a hegyeket Debreczeni Dóra

Gyönyörű, tiszta, végtelen kék ég alatt mozgatták át izmaikat Debreczeni Dóráék. A Mol Campus tetején lévő termet, ahol az edzést végezték, hatalmas ablakok vették körbe, így a budapesti látkép sem volt utolsó. Valószínűleg a városi táj, melyet az edzés során végig láthattak a résztvevők, elterelte figyelmüket a kemény testedzésről, ugyanis Dóra nem kímélte őket. A nyitott tető az eget is megnyitotta előttük, és folyamatosan friss levegővel árasztotta el őket.

Kitörések, kardió gyakorlatok, box mozdulatok. Az óra végére garantált volt a duzzadó izomzat. A futó hölgy istagram oldalára feltöltött videóban látszódik, mindenki elégedetten távozott, még a torna legfiatalabb, kisiskolás tagja is. Dóra így nyilatkozott az eseményről:

Elképesztően csodás időnk volt és egy fantasztikus csapattal edzettünk egy keményet! Köszönöm, hogy jöttetek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu