Felhők között tartotta edzését Debreczeni Dóra

Nemrégen még azt láthattuk, hogy Debreczeni Dóra a svájci Alpokban vesz részt egy edzőtáborban, 8.600 szintemelkedéssel teszi meg a távokat, rekordokat döntve, önmagát legyőzve, futva. Most azonban már egy felhőkarcoló tetején láthatjuk, ahol hatalmas lelkesedéssel tartotta meg edzését.

Én idő a svájci Alpokban – különleges táborban vett részt Debreczeni Dóra

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Felhőkarcolóra cserélte a hegyeket Debreczeni Dóra

Gyönyörű, tiszta, végtelen kék ég alatt mozgatták át izmaikat Debreczeni Dóráék. A Mol Campus tetején lévő termet, ahol az edzést végezték, hatalmas ablakok vették körbe, így a budapesti látkép sem volt utolsó. Valószínűleg a városi táj, melyet az edzés során végig láthattak a résztvevők, elterelte figyelmüket a kemény testedzésről, ugyanis Dóra nem kímélte őket. A nyitott tető az eget is megnyitotta előttük, és folyamatosan friss levegővel árasztotta el őket.

Kitörések, kardió gyakorlatok, box mozdulatok. Az óra végére garantált volt a duzzadó izomzat. A futó hölgy istagram oldalára feltöltött videóban látszódik, mindenki elégedetten távozott, még a torna legfiatalabb, kisiskolás tagja is. Dóra így nyilatkozott az eseményről: