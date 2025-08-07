1 órája
Felhők között tartotta edzését Debreczeni Dóra
Azt már tudjuk, hogy a szolnoki futónő extrémebbnél extrémebb környezetben szeret futni. Most azonban nem csak saját testét edzette meg, Debreczeni Dóra másokat is megmozgatott, méghozzá gyönyörű látkép előtt.
Nemrégen még azt láthattuk, hogy Debreczeni Dóra a svájci Alpokban vesz részt egy edzőtáborban, 8.600 szintemelkedéssel teszi meg a távokat, rekordokat döntve, önmagát legyőzve, futva. Most azonban már egy felhőkarcoló tetején láthatjuk, ahol hatalmas lelkesedéssel tartotta meg edzését.
Felhőkarcolóra cserélte a hegyeket Debreczeni Dóra
Gyönyörű, tiszta, végtelen kék ég alatt mozgatták át izmaikat Debreczeni Dóráék. A Mol Campus tetején lévő termet, ahol az edzést végezték, hatalmas ablakok vették körbe, így a budapesti látkép sem volt utolsó. Valószínűleg a városi táj, melyet az edzés során végig láthattak a résztvevők, elterelte figyelmüket a kemény testedzésről, ugyanis Dóra nem kímélte őket. A nyitott tető az eget is megnyitotta előttük, és folyamatosan friss levegővel árasztotta el őket.
Kitörések, kardió gyakorlatok, box mozdulatok. Az óra végére garantált volt a duzzadó izomzat. A futó hölgy istagram oldalára feltöltött videóban látszódik, mindenki elégedetten távozott, még a torna legfiatalabb, kisiskolás tagja is. Dóra így nyilatkozott az eseményről:
Elképesztően csodás időnk volt és egy fantasztikus csapattal edzettünk egy keményet! Köszönöm, hogy jöttetek.