Lendületes videóval és megható sorokkal köszöntötte férjét Debreczeni Dóra
Kerek születésnapot ünnepelt Zarándy András. Debreczeni Dóra örömteli sorokkal köszöntötte fel férjét és adott hálát a sok együtt töltött évért.
✨ Boldog 50. születésnapot annak a férfinak, aki nemcsak a férjem, hanem a legjobb barátom és a világ legcsodálatosabb apukája is! ✨– ünnepi alkalomból született meg Debreczeni Dóra legutóbbi bejegyzése. A sorokat olvasva szinte érezzük a hálát, a szeretetet és lelkét körülölelő melegséget.
De nemcsak férje kerek születésnapját ünnepelte Dóra, bejegyzéséből megtudhatjuk, immár 15 éve alkotnak boldog párt, mely során rengeteg kalandban, nevetésben volt részük, felejthetetlen emléket gyűjtve együtt. A tökéletes pár példája, ahol persze a nehézségek is megmutatkoztak az évek során, de mindig felülkerekedtek rajta, és egymást húzták, vonták a pozitív irányba, haladva előre a közös útjukon.
Bejegyzése végén, azért egy rossz hírt még közölt férjével a szolnoki fitneszedző: még 50 évig biztosan nem ússza meg nélküle.
