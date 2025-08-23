Lendületes videóval és megható sorokkal köszöntötte férjét Debreczeni Dóra

✨ Boldog 50. születésnapot annak a férfinak, aki nemcsak a férjem, hanem a legjobb barátom és a világ legcsodálatosabb apukája is! ✨– ünnepi alkalomból született meg Debreczeni Dóra legutóbbi bejegyzése. A sorokat olvasva szinte érezzük a hálát, a szeretetet és lelkét körülölelő melegséget.

Meghitt vacsorával ünnepelték Debreczeni Dóráék a kerek születésnapot

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

De nemcsak férje kerek születésnapját ünnepelte Dóra, bejegyzéséből megtudhatjuk, immár 15 éve alkotnak boldog párt, mely során rengeteg kalandban, nevetésben volt részük, felejthetetlen emléket gyűjtve együtt. A tökéletes pár példája, ahol persze a nehézségek is megmutatkoztak az évek során, de mindig felülkerekedtek rajta, és egymást húzták, vonták a pozitív irányba, haladva előre a közös útjukon.

Bejegyzése végén, azért egy rossz hírt még közölt férjével a szolnoki fitneszedző: még 50 évig biztosan nem ússza meg nélküle.