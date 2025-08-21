Most derült ki, mi történt a kórházban Demjén Ferenccel a balesete után

Az eset után napokig nem lehetett tudni, hogy hogyan alakul a „Rózsi” néven ismert zenész állapota. Ma azonban végre megszólalt Demjén Ferenc menedzsmentje.

Demjén Ferenc jobban van balesete után

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat, illetve üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– áll Demjén Ferenc hivatalos Facebook-oldalának csütörtök reggeli bejegyzésében.

Sokan aggódnak Demjén Ferenc állapotáért

A baleset után néhány nappal a mozikban nagy sikerrel futó film, a Hogyan tudnék élni nélküled – amelyben az énekes slágerei hangzanak fel – szereplői videóüzenetben kívántak jobbulást a legendának. A közösségi médiában pedig több ezren követik az énekes állapotával kapcsolatos legfrissebb fejleményeket.