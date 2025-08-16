Mindenkit megérintett Kristóf és a titokzatos nő közös története, akit most egy egész ország keres

Egyetlen bejegyzés kellett ahhoz, hogy az ország minden tájáról ismeretlen emberek kezdjenek segíteni egy fiatal nő felkutatásában. Pethő Kristóf néhány nappal ezelőtt osztotta meg történetét egy különleges találkozásról, ami nem csupán az ő életét változtatta meg, hanem több ezer ember szívét is megérintette, egyben elhozta a remény érzését is. Az eltűnt hajléktalan nő története az egész országot megmozgatta.

Az eltűnt hajléktalan nő egyik nap Kristóf mellé ült le az utcán, majd olyat tett, amilyet csak nagyon kevesen

– Nem ez volt a célom. Egy üzenetre vártam: jól vagyok. – írta posztjában Kristóf. A sorok mögött azonban ott volt egy egész éjszaka története, amely Esztergom utcáin kezdődött.

Kristóf azon azon az estén ugyanis feldúltan, magányosan sétált a városban. Egy betonperemre telepedett le, ahol a víz és a szárazföld találkozott – ez lett a széke, asztala, pihenőhelye. Itt szólította meg egy fiatal nő, aki hajléktalanként élte a mindennapjait. Nem kért semmit, mégis ott maradt mellette hajnalig, védve őt az éjszaka veszélyeitől.

Ez a végletekig kiszolgáltatott lány többre értékelte szívem utolsó kedvességmorzsáit annál, hogy kihasználjon

– írta Kristóf. A hajnal végén a lány csupán egy öleléssel búcsúzott, magával vitte Kristóf fekete pulóverét.

Másnap a férfi nem a hideget érezte leginkább, hanem azt a meleg gondolatot, hogy a ruhadarab most valaki mást véd a hidegtől. Ez indította arra, hogy újra megkeresse a lányt, és meg is találta. Ettől kezdve együtt töltöttek néhány napot, Kristóf ételt vitt neki, beszélgettek, sétáltak. Még a 40. születésnapját is együtt ünnepelték, és arról beszéltek, hogy lesz egy kis szobája, munkája, új élete.

De a lány hirtelen eltűnt. Nem volt üzenet, nem volt búcsú, csak a hiány maradt. Kristóf ekkor írta le a történetet. A poszt futótűzként terjed, és mindenféle városból érkeztek üzenetek: sokan látták a fiatal nőt Szolnokon, Szajolban vagy Esztergomban, mások ételt, meleg ruhát vagy kedves szavakat ajánlottak fel, ha találkoznak vele.

Szolnokon látták az eltűnt hölgyet

Egy kommentelő így írta le a titokzatos hölgyet a bejegyzés alatt:

Láttam ennek a lánynak a mosolyát még múlt héten a buszvégállomáson. Beleégett a retinámba a kétségbeesett, de sugárzó, kedves mosolya.

Mások személyesen is ismerik, közülük is válaszolt néhány.