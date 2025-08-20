augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Gyémi megtörte a csendet, új posztot tett közzé a népszerű előadó

Címkék#Kozák István#Gyémi#Kis Grófo#ebéd

Néhány napja nem jelentkezett új bejegyzéssel az énekes, a rajongói joggal kezdtek el aggódni érte.

Szoljon.hu

Kozák Istvánt nem kell bemutatni a hazai popzene kedvelőinek. Gyémi művésznéven újabb és újabb dalokkal, valamint közösségimédia-bejegyzésekkel jelentkezik a népszerű énekes. Ezúttal azonban feltűnően sok idő telt el két poszt között.

Megtörte a csendet Gyémi.
Családja körében fogyasztott el egy kellemes ebédet Gyémi
Forrás: Gyémi Hivatalos Facebook-oldala

Szerencsére azonban csak néhány napig kellett aggódniuk a követőknek, egy családi ebédről megosztott képével tudatta: minden rendben van. Arról, hogy pontosan mi történt ebben a rövid időszakban Kis Grófo testvérével, nem közölt további információt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu