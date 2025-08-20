Celebfigyelő
59 perce
Gyémi megtörte a csendet, új posztot tett közzé a népszerű előadó
Néhány napja nem jelentkezett új bejegyzéssel az énekes, a rajongói joggal kezdtek el aggódni érte.
Kozák Istvánt nem kell bemutatni a hazai popzene kedvelőinek. Gyémi művésznéven újabb és újabb dalokkal, valamint közösségimédia-bejegyzésekkel jelentkezik a népszerű énekes. Ezúttal azonban feltűnően sok idő telt el két poszt között.
Szerencsére azonban csak néhány napig kellett aggódniuk a követőknek, egy családi ebédről megosztott képével tudatta: minden rendben van. Arról, hogy pontosan mi történt ebben a rövid időszakban Kis Grófo testvérével, nem közölt további információt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre