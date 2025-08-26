1 órája
Új partner oldalán Hegyes Berci
Új partner oldalán láthattuk a martfűi táncost. Ám szakításról szó sincs, Hegyes Berci és Mihályfi Luca továbbra is boldog szerelmesek, csak a színpadon bemutatott, legújabb shoműsorban ropta a táncot Gál Dalma mellett.
Fergeteges hangulat, fantasztikus előadás. Vastapssal ujjongott a közönség a Margitszigeti Színházban, miután Hegyes Berci és táncos kollégái bemutatták legújabb showműsorukat. Bár több mint egy hete történt a Forever Dance With the Stars – Versenytánc-show, mely során Gál Dalma táncos partnerével lejtett a színpadra, a fellépés olyan hatalmas élményt nyújtott a táncos számára, hogy a mai napig a fellegekben jár.
Hegyes Berci nem feledi az élményt
Az est közelebb hozta a nézőkhöz a versenytánc csillogó, titkokkal teli világát. A tíz versenytánc – angol keringő, bécsi keringő, tangó, slowfox, quickstep, szamba, csacsacsa, rumba, paso doble és jive – élő zenekari kísérettel kelt életre Magyarország legkiemelkedőbb táncosainak előadásában.
A Dancing with the Star népszerű táncosa izgatottan tette közzé legutóbbi bejegyzését a műsorral kapcsolatban, a sorok rendkívüli háláról tesznek tanúbizonyságot.
Fantasztikus élmény volt idén is a „parkett”-re lépni! Nagyon köszönöm a táncot @dalmaagal, köszönöm mindenkinek a közreműködést és a munkát, valamint a próbákat!!! Hatalmas élmény volt!
Írásából kiderül, nem először vett részt ebben a műsorban, így reménykedhetünk, hogy nem is utoljára láthattuk Bercit a Margitszigeti Színház színpadán.
Szolnok 950: lehetséges-e minimális pénzből maximálisat kihozni? Ilyen programok várnak ránk
Beszakadt az út egy hűtőkocsi alatt Karcagon, drámai pillanatokat élt át a sofőr