augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Új partner oldalán Hegyes Berci

Címkék#versenytánc#hegyes berci#Margitszigeti Színház#táncos

Új partner oldalán láthattuk a martfűi táncost. Ám szakításról szó sincs, Hegyes Berci és Mihályfi Luca továbbra is boldog szerelmesek, csak a színpadon bemutatott, legújabb shoműsorban ropta a táncot Gál Dalma mellett.

Dobos Zsófia Tünde

Fergeteges hangulat, fantasztikus előadás. Vastapssal ujjongott a közönség a Margitszigeti Színházban, miután Hegyes Berci és táncos kollégái bemutatták legújabb showműsorukat. Bár több mint egy hete történt a Forever Dance With the Stars – Versenytánc-show, mely során Gál Dalma táncos partnerével lejtett a színpadra, a fellépés olyan hatalmas élményt nyújtott a táncos számára, hogy a mai napig a fellegekben jár.

Hegyes Berci a színpadon
Hegyes Berci és Gál Dalma a Forever Dance With the Stars – Versenytánc-show fellépésén
Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci nem feledi az élményt

Az est közelebb hozta a nézőkhöz a versenytánc csillogó, titkokkal teli világát. A tíz versenytánc – angol keringő, bécsi keringő, tangó, slowfox, quickstep, szamba, csacsacsa, rumba, paso doble és jive – élő zenekari kísérettel kelt életre Magyarország legkiemelkedőbb táncosainak előadásában.

A Dancing with the Star népszerű táncosa izgatottan tette közzé legutóbbi bejegyzését a műsorral kapcsolatban, a sorok rendkívüli háláról tesznek tanúbizonyságot

Fantasztikus élmény volt idén is a „parkett”-re lépni! Nagyon köszönöm a táncot @dalmaagal, köszönöm mindenkinek a közreműködést és a munkát, valamint a próbákat!!! Hatalmas élmény volt!

Írásából kiderül, nem először vett részt ebben a műsorban, így reménykedhetünk, hogy nem is utoljára láthattuk Bercit a Margitszigeti Színház színpadán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu