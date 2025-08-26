Új partner oldalán Hegyes Berci

Fergeteges hangulat, fantasztikus előadás. Vastapssal ujjongott a közönség a Margitszigeti Színházban, miután Hegyes Berci és táncos kollégái bemutatták legújabb showműsorukat. Bár több mint egy hete történt a Forever Dance With the Stars – Versenytánc-show, mely során Gál Dalma táncos partnerével lejtett a színpadra, a fellépés olyan hatalmas élményt nyújtott a táncos számára, hogy a mai napig a fellegekben jár.

Hegyes Berci és Gál Dalma a Forever Dance With the Stars – Versenytánc-show fellépésén

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci nem feledi az élményt

Az est közelebb hozta a nézőkhöz a versenytánc csillogó, titkokkal teli világát. A tíz versenytánc – angol keringő, bécsi keringő, tangó, slowfox, quickstep, szamba, csacsacsa, rumba, paso doble és jive – élő zenekari kísérettel kelt életre Magyarország legkiemelkedőbb táncosainak előadásában.

A Dancing with the Star népszerű táncosa izgatottan tette közzé legutóbbi bejegyzését a műsorral kapcsolatban, a sorok rendkívüli háláról tesznek tanúbizonyságot.

Fantasztikus élmény volt idén is a „parkett”-re lépni! Nagyon köszönöm a táncot @dalmaagal, köszönöm mindenkinek a közreműködést és a munkát, valamint a próbákat!!! Hatalmas élmény volt!

Írásából kiderül, nem először vett részt ebben a műsorban, így reménykedhetünk, hogy nem is utoljára láthattuk Bercit a Margitszigeti Színház színpadán.