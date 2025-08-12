Hegyes Berci elárulta, miért több a Sziget egy fesztiválnál

Hegyes Berci számára a 2025-ös Sziget fesztivál új szintre emelte a nyári élményeket. „Ez az én harmadik Szigetem, és bevallom, korábban sosem vágytam ide… egészen addig, míg egy barátom egyszer meg nem hívott” – mesélte Berci Instagram-posztjában.

Hegyes Berci elárulta, hogyan vált számára a fesztivál az önkifejezés és a szabadság színterévé

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci különleges tanulságot szerzett a Szigeten

A fiatal előadó szerint a Sziget nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan élmény, amely gazdagítja a lelket, és olyan érzésekkel tölt fel, amik máshol nem adódnak. A fesztivál legfontosabb üzenete számára a sokszínűség és az önazonosság elfogadása:

A világ nem csak fekete vagy fehér, a legfőbb tanulság pedig az, hogy legyünk önmagunk.

Berci sokakhoz hasonlóan megtapasztalta, hogy a Sziget a szabadság, az önkifejezés és a közösségi élmény tökéletes ötvözete. Posztja végén arra biztat mindenkit, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukból, tapasztalják meg a fesztivál varázsát, és legyenek önmaguk.