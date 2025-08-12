1 órája
Hegyes Berci elárulta, miért több a Sziget egy fesztiválnál
Hegyes Berci eddig nem volt nagy rajongója a Szigetnek, de az idei fesztivál teljesen megváltoztatta a véleményét.
Hegyes Berci számára a 2025-ös Sziget fesztivál új szintre emelte a nyári élményeket. „Ez az én harmadik Szigetem, és bevallom, korábban sosem vágytam ide… egészen addig, míg egy barátom egyszer meg nem hívott” – mesélte Berci Instagram-posztjában.
Hegyes Berci különleges tanulságot szerzett a Szigeten
A fiatal előadó szerint a Sziget nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan élmény, amely gazdagítja a lelket, és olyan érzésekkel tölt fel, amik máshol nem adódnak. A fesztivál legfontosabb üzenete számára a sokszínűség és az önazonosság elfogadása:
A világ nem csak fekete vagy fehér, a legfőbb tanulság pedig az, hogy legyünk önmagunk.
Berci sokakhoz hasonlóan megtapasztalta, hogy a Sziget a szabadság, az önkifejezés és a közösségi élmény tökéletes ötvözete. Posztja végén arra biztat mindenkit, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukból, tapasztalják meg a fesztivál varázsát, és legyenek önmaguk.
Ez az a mondat, melyet ha meghallunk, azonnal tudhatjuk, mi történik majd a pénzünkkel