29 perce
Forró csókok a Szigeten: Hegyes Berci nem fogta vissza magát
Hegyes Berci nem aprózta el a romantikát a Szigeten.
Hegyes Berci nem titkolja, mennyire odavan párjáért. A Sziget Fesztivál forgatagából osztott meg néhány igazán forró pillanatot követőivel.
Hegyes Berci és Mihályfi Luca felrobbantották a Szigetet
A fesztiválon tomboló hangulatban a szerelmesek nem fogták vissza magukat – az egyik fotón szenvedélyes csókot váltottak a tömeg közepén, italokkal a kézben, fesztiválhoz illő, bevállalós szettekben. A rajongók természetesen azonnal lecsaptak a posztra, és ellepték a bejegyzést gratuláló, szívecskés kommentekkel. Úgy tűnik, Berci és kedvese számára nemcsak a koncertek voltak forróak, hanem maga a hangulat is, a közös fotók alapján ugyanis kettejük között lángol a szerelem.