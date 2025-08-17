augusztus 17., vasárnap

29 perce

Forró csókok a Szigeten: Hegyes Berci nem fogta vissza magát

Hegyes Berci nem aprózta el a romantikát a Szigeten.

Kedves Katalin

Hegyes Berci nem titkolja, mennyire odavan párjáért. A Sziget Fesztivál forgatagából osztott meg néhány igazán forró pillanatot követőivel. 

Hegyes Berci
Hegyes Berci és Mihályfi Luca hatalmas szerelemben vannak
Hegyes Berci és Mihályfi Luca felrobbantották a Szigetet

A fesztiválon tomboló hangulatban a szerelmesek nem fogták vissza magukat – az egyik fotón szenvedélyes csókot váltottak a tömeg közepén, italokkal a kézben, fesztiválhoz illő, bevállalós szettekben. A rajongók természetesen azonnal lecsaptak a posztra, és ellepték a bejegyzést gratuláló, szívecskés kommentekkel. Úgy tűnik, Berci és kedvese számára nemcsak a koncertek voltak forróak, hanem maga a hangulat is, a közös fotók alapján ugyanis kettejük között lángol a szerelem.

 

