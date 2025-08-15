3 órája
Nagy erőkkel keresi Judy egyik családtagját. A megtalálónak értékes jutalmat kínál!
Fájó szívvel tette közzé legújabb bejegyzését a szolnoki énekesnő. Judy követőitől próbál segítséget kérni: napok óta nem találja egyik családtagját. A megtalálónak jutalmat is kínál.
Instagram-bejegyzésében fordult követőihez Judy. Remeteszőlősi családi házukból eltűnt ugyanis szeretet kutyájuk, Dexter.
Nagy erőkkel keresi Judy Dextert
A bejegyzés szerint Dexter augusztus 7-én 17 óra körül tűnt el. A másfél éves, barna foltos, francia bulldog kutyusnak ismeretlen terep volt eltűnésének helyszíne, ugyanis ahogy az énekesnő is írja, életvitelszerűen nem ott laknak.
A kis francia bulldog családtagnak számít Judyéknál, a hétköznapokban is csak Fuzsinak hívják, olyan közel áll a szívükhöz. Így elképzelhetjük, milyen kétségbeesetten kereshetik. Hisz egy családtag hiánya szívfájdalom.
Kecső Endre: a mitológiát és alakjait társítja művészetéhez a festő
Már az akadémiák is felfigyeltek az Alföldi Farkasok gyerekeire