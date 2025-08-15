Nagy erőkkel keresi Judy egyik családtagját. A megtalálónak értékes jutalmat kínál!

Instagram-bejegyzésében fordult követőihez Judy. Remeteszőlősi családi házukból eltűnt ugyanis szeretet kutyájuk, Dexter.

Francia bulldog kutyusukat keresi Judy

Forrás: Judy Instagram-oldala

Nagy erőkkel keresi Judy Dextert

A bejegyzés szerint Dexter augusztus 7-én 17 óra körül tűnt el. A másfél éves, barna foltos, francia bulldog kutyusnak ismeretlen terep volt eltűnésének helyszíne, ugyanis ahogy az énekesnő is írja, életvitelszerűen nem ott laknak.

A kis francia bulldog családtagnak számít Judyéknál, a hétköznapokban is csak Fuzsinak hívják, olyan közel áll a szívükhöz. Így elképzelhetjük, milyen kétségbeesetten kereshetik. Hisz egy családtag hiánya szívfájdalom.