Nagy erőkkel keresi Judy egyik családtagját. A megtalálónak értékes jutalmat kínál!

Címkék#Judy#kutya#eltűnés#francia bulldog#keresés

Fájó szívvel tette közzé legújabb bejegyzését a szolnoki énekesnő. Judy követőitől próbál segítséget kérni: napok óta nem találja egyik családtagját. A megtalálónak jutalmat is kínál.

Dobos Zsófia Tünde

Instagram-bejegyzésében fordult követőihez Judy. Remeteszőlősi családi házukból eltűnt ugyanis szeretet kutyájuk, Dexter.

Eltűnt Dexter, Judy francia bulldogja
Francia bulldog kutyusukat keresi Judy
Forrás: Judy Instagram-oldala

Nagy erőkkel keresi Judy Dextert

A bejegyzés szerint Dexter augusztus 7-én 17 óra körül tűnt el. A másfél éves, barna foltos, francia bulldog kutyusnak ismeretlen terep volt eltűnésének helyszíne, ugyanis ahogy az énekesnő is írja, életvitelszerűen nem ott laknak. 

A kis francia bulldog családtagnak számít Judyéknál, a hétköznapokban is csak Fuzsinak hívják, olyan közel áll a szívükhöz. Így elképzelhetjük, milyen kétségbeesetten kereshetik. Hisz egy családtag hiánya szívfájdalom. 

 

