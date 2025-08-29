29 perce
50 csak egy szám – Judy szívhez szóló üzenettel köszöntötte zenésztársát, Zsoleszt
Egy születésnap mindig különleges alkalom, de amikor valaki eléri az 50-et, az még inkább mérföldkő. Kis Judy megható sorokkal köszöntötte zenésztársát, Zsoleszt.
Nagy mérföldkőhöz érkezett Judy zenésztársa és barátja. Zsolesz betöltötte az 50-et. Az énekesnő megható üzenetben köszöntötte őt közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy nem a számok, hanem a közösen megélt pillanatok számítanak.
Az 50 év nem határ, inkább egy kilátópont, ahonnan már sok minden látszik – de a java még csak most jön
– írta Judy, aki több évtizedet töltött már Zsolesszal jóban-rosszban.
A bejegyzés végén pedig egyszerű, de szívből jövő üzenettel zárta: „Boldog születésnapot, Zsolókám!”