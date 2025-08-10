Celebfigyelő
2 órája
Korábbi Tündérszéppel indul A Kísértés új évada
Korábbi szépségverseny-résztvevő lány is szerepel A Kísértés legújabb évadában.
A Tündérszépek tavalyi kiírásának egyik versenyzője, Kása Merci is szerepel a TV2 nagy sikerű reality-showjában, az augusztus 31-én új évaddal jelentkező A Kísértésben.
A fiatal lány tavaly még a fényképezőgép lencséje előtt pózolt, hogy megméresse magát hírportálunk szépségversenyén, most pedig a kereskedelmi csatorna nagyszabású produkciójának az egyik szereplője lesz.
A Bors.hu több képet is közölt a műsor résztvevőiről, valamint részletesen leírta a népszerű show-műsor menetét, szabályait.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre