1 órája

Korábbi Tündérszéppel indul A Kísértés új évada

Címkék#szereplő#A Kísértés#új évad

Korábbi szépségverseny-résztvevő lány is szerepel A Kísértés legújabb évadában.

Kiss Ádám

A Tündérszépek tavalyi kiírásának egyik versenyzője, Kása Merci is szerepel a TV2 nagy sikerű reality-showjában, az augusztus 31-én új évaddal jelentkező A Kísértésben.

kása merci
Kása Merci lesz A Kísértés egyik szereplője
Fotó: Nagy Balázs

A fiatal lány tavaly még a fényképezőgép lencséje előtt pózolt, hogy megméresse magát hírportálunk szépségversenyén, most pedig a kereskedelmi csatorna nagyszabású produkciójának az egyik szereplője lesz.

A Bors.hu több képet is közölt a műsor résztvevőiről, valamint részletesen leírta a népszerű show-műsor menetét, szabályait.

 

 

