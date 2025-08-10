Korábbi Tündérszéppel indul A Kísértés új évada

A Tündérszépek tavalyi kiírásának egyik versenyzője, Kása Merci is szerepel a TV2 nagy sikerű reality-showjában, az augusztus 31-én új évaddal jelentkező A Kísértésben.

Kása Merci lesz A Kísértés egyik szereplője

Fotó: Nagy Balázs

A fiatal lány tavaly még a fényképezőgép lencséje előtt pózolt, hogy megméresse magát hírportálunk szépségversenyén, most pedig a kereskedelmi csatorna nagyszabású produkciójának az egyik szereplője lesz.

A Bors.hu több képet is közölt a műsor résztvevőiről, valamint részletesen leírta a népszerű show-műsor menetét, szabályait.