46 perce
„Könyörgöm...” – nem hitte el, amit lát, videóra vették Rékasi Károly reakcióját
Videóra vette megdöbbentő felfedezését. Rékasi Károly csak sejthette, hogy mi fogadja majd, ha belép a boltba, de a látvány, ami fogadta, még így is felfoghatatlan volt számára.
Az augusztusi kánikulában nem is vágyunk másra, csak arra, hogy hűsölni tudjunk. Habár a nyár remek alkalmat nyújt a kikapcsolódásra, egyre nehezebben tesszük a hőség miatt, így számoljuk a napokat, mikor lesz már annak vége, és várjuk az évszakváltást. Jön az ősz, ilyenkor a legtöbben szeretnek a lakásba őszies hangulatot varázsolni. Ám úgy tűnik, már most lemaradt az, aki ehhez most szeretné beszerezni a legújabb dekorációkat.
Évről-évre tapasztalhatjuk, hogy a karácsonyi dekoráció már augusztusban kikerül a bolt polcaira, és egy részről érhető is miért, mégis döbbenetes látványt nyújt. Ennek adott hangot a jászsági születésű Rékasi Károly, aki videóra is vette reakcióját.
Augusztus van, könyörgöm…!
– értetlenkedett a színész a karácsonyi díszek gyűrűjében.
„Példásan helyt álltak” – nagy dicséretet kaptak a diákmunkások a jászkunsági településen
Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben