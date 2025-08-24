augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Celebfigyelő

46 perce

„Könyörgöm...” – nem hitte el, amit lát, videóra vették Rékasi Károly reakcióját

Címkék#karácsonyi dekoráció#színész#Rékasi Károly

Videóra vette megdöbbentő felfedezését. Rékasi Károly csak sejthette, hogy mi fogadja majd, ha belép a boltba, de a látvány, ami fogadta, még így is felfoghatatlan volt számára.

Dobos Zsófia Tünde

Az augusztusi kánikulában nem is vágyunk másra, csak arra, hogy hűsölni tudjunk. Habár a nyár remek alkalmat nyújt a kikapcsolódásra, egyre nehezebben tesszük a hőség miatt, így számoljuk a napokat, mikor lesz már annak vége, és várjuk az évszakváltást. Jön az ősz, ilyenkor a legtöbben szeretnek a lakásba őszies hangulatot varázsolni. Ám úgy tűnik, már most lemaradt az, aki ehhez most szeretné beszerezni a legújabb dekorációkat.

Rékasi Károly már augusztusban válogathat a karácsonyi dekorációk között – számára ez érthetetlen
Forrás: Rékasi Károly Facebook-oldala

Évről-évre tapasztalhatjuk, hogy a karácsonyi dekoráció már augusztusban kikerül a bolt polcaira, és egy részről érhető is miért, mégis döbbenetes látványt nyújt. Ennek adott hangot a jászsági születésű Rékasi Károly, aki videóra is vette reakcióját.

Augusztus van, könyörgöm…!

– értetlenkedett a színész a karácsonyi díszek gyűrűjében.

 

