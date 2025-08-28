Családi összejövetelen ünnepelt a szolnoki származású előadó

augusztus 28., csütörtök

A szolnoki származású énekes ismét megmutatta, számára a család az első – közösségi oldalán osztotta meg a bensőséges pillanatokat, ahol jókedv, zene és szeretet töltötte be a házat.

A szolnoki származású énekes, Kis Grófo a közösségi oldalán osztotta meg, mennyire jól telt számára és szerettei számára a legutóbbi nap. A fotón egy vidám, családias hangulatú összejövetel látható, ahol rokonok és barátok gyűltek össze egy bőséges asztal mellett.

Az előadó posztjában hálát adott az Úrnak a közösen eltöltött időért, és hangsúlyozta, hogy számára a család mindig az első helyen áll. A képen mosolygós arcok, zeneszó és jókedv árulkodik arról, hogy valóban bensőséges pillanatokról van szó.

Kis Grófo követői is szívesen reagálnak az ilyen bejegyzésekre, hiszen az énekes nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is büszkén vállalja gyökereit, hagyományait és családja fontosságát.

