augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

29 perce

Így még nem láttuk Kis Grófot: ritka családi fotót osztott meg a mulatós sztár

Címkék#gyermek#Kis Grófo#család#szív#celebfigyelő

Kis Grófo újabb szívmelengető pillanatot osztott meg követőivel az Instagramon.

Parzsol Krisztina

Kis Grófo ezúttal nem a színpadon, hanem családja körében tűnt fel és úgy tűnik, a rajongók szívét is ezzel hódította meg újra. A fotón feleségével és három gyermekével látható, mosolyogva, egy igazi boldog család képét mutatva. A követők azonnal rákapcsoltak a kommentelésre: volt, aki a fiúkat dicsérte, mások szerint a kislány „tiszta az anyukája”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu