Celebfigyelő
59 perce
Így még nem láttuk Kis Grófot: ritka családi fotót osztott meg a mulatós sztár
Kis Grófo újabb szívmelengető pillanatot osztott meg követőivel az Instagramon.
Kis Grófo ezúttal nem a színpadon, hanem családja körében tűnt fel és úgy tűnik, a rajongók szívét is ezzel hódította meg újra. A fotón feleségével és három gyermekével látható, mosolyogva, egy igazi boldog család képét mutatva. A követők azonnal rákapcsoltak a kommentelésre: volt, aki a fiúkat dicsérte, mások szerint a kislány „tiszta az anyukája”.
10 órája
„Türelem kell és sok munka" – új edző irányításával kezdi a szezont a Kisújszállás
11 órája
Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával
