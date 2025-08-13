Így még nem láttuk Kis Grófot: ritka családi fotót osztott meg a mulatós sztár

Kis Grófo ezúttal nem a színpadon, hanem családja körében tűnt fel és úgy tűnik, a rajongók szívét is ezzel hódította meg újra. A fotón feleségével és három gyermekével látható, mosolyogva, egy igazi boldog család képét mutatva. A követők azonnal rákapcsoltak a kommentelésre: volt, aki a fiúkat dicsérte, mások szerint a kislány „tiszta az anyukája”.